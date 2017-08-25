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Dolar yılın en düşük seviyesine indi

Pazartesi günü Haziran'dan beri ilk kez 3.50'nin altına gerileyen kur hafta boyunca bu seviyelerdeki seyrini sürdürdü.

Ekonomi / 25 Ağustos 2017 Cuma 17:25
Dolar yılın en düşük seviyesine indi

Piyasaların yakından izlediği Jackson Hole Konferansı dün başladı. Bugün Fed Başkanı Janet Yellen Türkiye saatiyle 17:00'de konuştu. Dolar/TL Yellen'in konuşmasının ardından yılın en düşük seviyesine indi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi saat 22:00'de konuşma yapacak. Draghi'nin parasal genişlemeye dair mesaj verip vermeyeceği takip edilecek.

DOLARA ETKİSİ

Ak Yatırım'dan Okan Ertem yolladığı bir notta konuşmaların piyasaya olası etkisini şu sözlerle değerlendirdi; "Son dönemde ABD'de düşüş gösteren enflasyon rakamlarına rağmen Yellen Aralık ayında faiz artırımına işaret edebilir. Burada Fed'in beklentileri (2018 sonuna kadar 4 artırım) ile piyasa beklentisi (2018 sonuna kadar 1 artırım) arasında uçurum oluşması da Yellen'ı şahin tonda konuşmaya itebilir. Bu senaryoda Yellen konuşması dolar pozitif etki yapabilir. Dolar/TL 'de yükseliş olması durumunda yükselişler satış fırsatı olarak kullanılabilir."

Konuşmalar dışında ABD dayanıklı tüketim malı siparişleri verisi de piyasanın radarında olacak.

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