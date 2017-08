Çocukların zeka gelişimini etkileyen besinler

Uzmanlar, beyin gelişiminin anne karnından başlayıp yetişkinlik dönemi boyunca devam ettiğini, en hızlı gelişme sürecinin ilk beş yıl içinde olduğunu söylüyor. Tüketilen besinler sindirimin ardından, kan yoluyla beyne gidiyor. Ancak kan beyin bariyeri, beyne giden her gıdayı kontrolden geçiriyor ve yalnızca yararlı olanların beyne geçmesine izin veriyor. Bu yararlı besinlerden bazıları özellikle çocukluk döneminde beyin gelişimi üzerinde oldukça önemli. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:



Kolin: Öğrenme yeteneğinin gelişmesinde önemli bir besin ögesi olan kolin içeren gıdaların, hamile ve emziren kadınlarda özellikle alınması tavsiye ediliyor. Yumurta, süt, baklagiller ve kuruyemişler başlıca kolin içeren gıdalar arasında.



Omega 3 yağ asitleri: Çocuklar için özellikle bilişsel fonksiyonlarının gelişimi açısından oldukça önem taşıyorlar. Bunun yanı sıra hafıza gelişimine de katkı sağlıyor. Omega-3'ün en bilinen besin kaynağı ise balıktır. Çocuklar için haftada 2 veya 3 defa balık tüketilmesi yeterli görülüyor. Bunun yanı sıra yeşil yapraklı sebzeler, ceviz ve badem Omega-3 yağ asidi kaynağı besinler olarak öne çıkıyor.



Çinko: Merkezi sinir sistemi gelişimi ve fonksiyonların üzerinde etkili olduğu biliniyor. Çinko eksikliği, dikkat, aktivite, davranış ve motor gelişimindeki değişikliklerle kendini belli ediyor. Ayrıca okuma performansını olumsuz yönde etkilediği tespit edildiği için de çinko içeren gıdaların alınması önemle tavsiye ediliyor. Et, karaciğer, yumurta ve deniz ürünlerinde bolca bulunuyor.



Antioksidanlar: Anne sütü içinde bol miktarda bulunduğu bilinen antioksidan içeren ögeler, beyni koruma açısından büyük önem taşıyor. Başlıca A, C ve E vitaminleri tüketimiyle antioksidan ihtiyacı karşılanabiliyor. C vitamini ihtiyacı için, maydonoz, yeşil biber, portakal, limon, fasulye, E vitamini için ayçiçeği, soya, ceviz, fındık, A vitamini ihtiyacını karşılamak

için de ıspanak, domates, pırasa, havuç gibi gıda maddelerinin tüketilmesi uzmanlarca tavsiye ediliyor.



B grubu vitaminler: Burada özellikle b12 vitaminin üzerinde duran uzmanlar, b12 eksikliğinin algı ve dikkat dağınıklığı problemine yol açtığını, okul başarısını olumsuz yönde etkilediğini belirtiyor. Kırmızı et, yumurta ve yoğurdun B12 vitamini kaynağı olduğu ve çocukların haftada en az 2-3 kez özellikle kırmızı et tüketmesi gerektiği vurgulanıyor.



İyot: İyot eksikliğinin ciddi ve geri dönüşümü olmayan beyin hasarına neden olabildiğini tespit eden uzmanlara göre, çocuklar mutlaka iyotlu tuz tüketmeli.



Bu gıdaların yanı sıra yapılan araştırmalara göre, çocuklar için günün en önemli öğününün kahvaltı olduğu ve okula gitmeden önce kahvaltı yapılmasının okuldaki zihin açıklığını ve başarı performansını olumlu yönde etkilediği ortaya çıkıyor. Kahvaltıda peynir, tam tahıllı ekmek, yumurta ve süt gibi gıdaların alınması gerekiyor. Kaynak : Milliyet