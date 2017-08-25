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CHP'nin heykel projesi belli oldu

Adalet Kurultayı'na hazırlanan CHP'de Yılmaz Büyükerşen'in tasarımını yaptığı ‘adalet tanrıçası’ Themis’in heykeli Çanakkale'ye dikilecek.

Siyaset / 25 Ağustos 2017 Cuma 03:14
CHP'nin heykel projesi belli oldu

CHP'nin Adalet Kurultayı'ndan sonra, “Türkiye'de adalet arayışını simgelemek için” Çanakkale'de dikmeyi planladığı ve üzerinde katılımcıların isimlerinin yer alacağı Adalet Anıtı'nın projesi belirlendi.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN'İN TASARIMI SEÇİLDİ

İsmi açıklanmayan iki heykeltraşın da öneri sunduğu projeler arasından, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'in hazırladığı ve ortasında, ‘adalet tanrıçası' Themis'in heykeli'nin bulunduğu Adalet Anıtı tasarımı benimsendi.



CHP'nin heykel projesi belli olduAdalet tanrıçası Themis (temsili)

ÖZGÜRLÜK PARKI'NA DİKİLECEK

Anıt Çanakkale'de Özgürlük Parkı'na dikilecek. Ancak, kurultay alanında da üç boyutlu bir maketinin yer alması planlanıyor. 10 bin kişinin katılması beklenen kurultay kapsamında, anıt için 10 bin tuğla getirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Anıt Türkiye Cumhuriyeti devleti var oldukça orada kalacak” dedi.



Hürriyet gazetesinden Rıfat Başaran'ın haberine göre; 26-29 Ağustos'taki kurultay için hazırlıklar sürerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da PKK'lı teröristlerin şehit ettiği öğretmenler Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın ile Eren Bülbül, şehit Yarbay Songül Yakut ile katledilen DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in ailelerine özel davette bulunduklarını söyledi.

Genel Başkan YardımcısıKemal KılıçdaroğluTürkiye CumhuriyetiBelediye BaşkanıChp


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