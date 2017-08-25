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Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Melescanu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya'nın başkenti Varşova'da Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ile görüştü.

Dünya / 25 Ağustos 2017 Cuma 10:12
Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Melescanu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya'nın başkenti Varşova'da Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Varşova'da konakladığı otelde Romanya Dışişleri Bakanı Melescanu ile bir araya geldi.



Çavuşoğlu, Romanya ve Polonya dışişleri bakanları ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in iştirak ettiği toplantıya katılmış ve toplantının ardından Stoltenberg ile kısa bir görüşme yapmıştı. Kaynak : AA

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