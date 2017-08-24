Canlı yayında Prof'a ayar

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'İşimize gelmeyen kararları alanları FETÖ'cü ilan ediyoruz' diyen Prof. Bahadır Erdem'e cevap gecikmedi.

Televizyon / 24 Ağustos 2017 Perşembe 23:51
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CNN'de yayınlanan Başak Şengül'ün sunduğu Türkiye'nin Gündemi programında ilginç bir tartışma yaşandı.

Prof. Bahadır Erdem, gelinen tabloda işimize gelmeyen bir karar alındığında o hakim veya savcının FETÖ'cü ilan edildiğini söyledi.

ÖRNEKLERLE CEVAP

Bu sözlerin ardından söze giren Derya Yanık, Erdem'e tepki gösterirken 'İşimize gelmeyen karar dediğiniz kararlar 62 tane FETÖ'cünün tek kalemde salıverilmesi, işimize gelmeyen karar dediğiniz 16 Temmuz  akşamı Adil Öksüz'ün salıverilmesi. Şu ana kadar görevden alınan hakimlerin dosyalarının içeriklerine bir bakın. Hepsi FETÖ içerikli konulardır. Onun dışında herhangi bir karar için herhangi bir girişim varsa kavgasını beraber verelim.' diye konuştu. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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