Camiye bombalı ve silahlı saldırı: 14 ölü

Afganistan'ın başkent Kabil'in Kale-i Naccara bölgesinde Hazara Şiilerine ait İmam Zaman camisine saldırı düzenlendiği bildirildi.
Güvenlik yetkilileri, saldırganlardan birinin caminin girişinde üzerindeki bombayı patlattığını diğer saldırganların cami içinde rastgele ateş açmaya başladığını açıkladı.
Al Jazeera, saldırıda en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Cuma namazı sırasında gerçekleşen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Görgü tanıkları, saldırganların camidekileri rehin aldığını aktardı.