Başörtülü sunucu, Norveç'te aşırı sağcıları çıldırttı!

Norveç kamu televizyonu NRK, bir programı başörtülü bir Müslüman'a sundurma kararı alınca İslam karşıtlarının hedefi oldu.



Norveç basınında yer alan haberlere göre, başörtülü Faten Mehdi el Huseyini'nin NRK'da 'Faten seçimini yapıyor' adlı bir seçim programı sunmasına karar verildi. Ancak daha program yayınlanmadan, 3 binden fazla İslam karşıtı kanala tepki mesajı gönderdi.



Ülkedeki Eşitlik ve Ayrımcılık Ombudsmanı, kamu televizyonu NRK'nın başörtülü sunucu kararıyla eşitliği ihlal etmediği yönünde karar aldı. Buna en sert muhalefet eden ise, Demokratene i Norge-Norveç'teki Demokratlar adlı aşırı sağcı parti oldu.







Parti, ombudsmanın verdiği karar nedeniyle kovulmasını istiyor. Partinin sosyal medya hesabında görüşlerini dile getirenler, NRK ve Müslümanlar aleyhine yorumlar yazdı. Yorumlar arasında 'Müslümanları geri gönderin' ve 'NRK'yı TV'nizden silin' gibi mesajlar bulunuyor.



Kanalın Genel Direktörü Thor Gjermund Eriksen ise, Aftenposten gazetesine yaptığı açıklamada, kendilerine gelen eleştirilerin büyük oranının nefret dolu söylem içerdiğini aktardı.



Eriksen, 'Bunlar, Norveçli Müslüman genç bir kızın kamuoyunda görünmesinden kaynaklanıyor. Güçlü ve karanlık güçler, genç Müslümanların görünmesini istemiyor' dedi.







Norveç Başbakanı Erna Solberg de, El Huseyini'ye destek verdi. Solberg, dini inançlarından dolayı başörtüsü takanlara saygı göstermenin önemli olduğunu söyledi.



22 yaşındaki El Huseyini'nin sunacağı programda, 11 Eylül'de yapılacak genel seçimler ele alınacak. İlki 31 Ağustos'ta yayınlanacak dört bölümlük programda, genç sunucu, Norveç'te kendisi gibi yaşayanların beklentilerinden yola çıkarak, siyasilerle röportajlar gerçekleştirecek ve partilerle ilgili araştırmalar yapacak.







Kaynak : AA