Kurban Bayramı tatili nedeniyle yollara çıkacak sürücüleri uyaran Başbakan Yıldırım, ''Yolların kralı yok kuralı var. Siz siz olun ey vatandaşlarım yola çıkarken uykusuz, yorgun olmayın kafanız dağınık olmasın. Ecele gitmeyin acele giden ecele gider'' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da 300 ambulansın dağıtım töreninde konuştu.''Sağlık sistemi tek çatı altından yönetiliyor. Kaynakların daha etkili kullanılmasını sağladık. Elimizdeki personel kaynağını daha dengeli kullanmayı sağladık. Fuzuli masrafları ortadan kaldırdık ve hastalara hizmette sınırlamalar ortadan kalktı. Elle gözle muayene değil her türlü klinik muayeneleri görüntüleme gibi birçok muayeneyi yapar hale geldik. Dışarıdan hastalar Türkiye'ye gelmeye başladı. Sağlık sistemimize son 15 yılda 31 milyar tesis kazandırdık 2 bin 745 adet sağlık tesisini vatandaşımızın hizmetine verdik. Sağlıkta gerçekleştirdiğimiz yasal değişikliklerle reformlarla vatandaşın beklentilerini merkeze alan bir anlayışı yerleştirdik. Şu anda sağlık sistemlerimizde otel kalitesinde hizmet veriliyor.Türkiye'de 2002 yılında sadece 481 ambulans vardı. Şimdi 5 binin üzerinde bunlarla beraber 5 bin 60 civarında. Helikopterler var deniz araçları var ambulans uçaklarımız var. Karada denizde havada karda kışta her zaman Sağlık Bakanlığı Hızır gibi yanınızda. 3 uçak 17 helikopter 4 deniz ambulansı eskiden filmlerde görüyorduk gelişmiş ülkenin vatandaşı bir başka ülkede başına bir şey gelirse hemen uçak gönderiri memleketlerine götürüp tedavi ederlerdi gıpta ederdik şimdi bu hizmetleri biz de veriyoruz onlardan daha iyi veriyoruz.Lafı uzatıp zurna yapmaya lüzum yok. Hizmetlerimiz artarak devam edecek. Bayram tatili uzadı aman yollarda dikkat. Yolların kralı yok kuralı var. Siz siz olun ey vatandaşlarım yola çıkarken uykusuz olmayın yorgun olmayın kafanız dağınık olmasın. Ecele gitmeyin acele giden ecele gider. Ecele deyince acele anlaşılır bizim memlekette ecele etmeyin derler. Acele etmekle normak gitmek arasında 5 dakika fark eder ama bir hayat kadar fark vardır. Bayramın sevinçten kedere dönüşmemesini istiyoruz. Kurallara uyalım hız aşımı yapmayalım.''