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Başbakan Yıldırım'dan MHP lideri Bahçeli'ye yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumunun savaş sebebi sayılması gerektiği yönündeki sözlerini değerlendiren Başbakan Yıldırım, "Savaş devletler arasında olur, biz bunları devlet olarak tanımıyoruz." dedi.

Siyaset / 25 Ağustos 2017 Cuma 09:58
Başbakan Yıldırım'dan MHP lideri Bahçeli'ye yanıt

Başbakan Binali Yıldırım, Singapur ve Vietnam ziyaretinin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

'SAVAŞ DEVLETLER ARASINDA OLUR'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumunun savaş sebebi sayılması gerektiği yönündeki sözlerini değerlendiren Başbakan Yıldırım, 'Savaş devletler arasında olur, biz bunları devlet olarak tanımıyoruz. Bir devlet bize kafa tutar, egemenlik haklarımıza karşı hareket içinde olursa bizim için savaş sebebidir. Ama burada Irak'ın parçası olan bir bölgesel yönetim var. Bu savaş nedeni olmaz. Ama Kuzey Irak yönetiminin bu yanlışta ısrar etmesinin anlamı yok' dedi.

 


''OPERASYON DAVUL ZURNAYLA YAPILMAZ''
Başbakan, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'nın Afrin ve İdlib'e genişleyeceği iddialarını da şu sözlerle yanıtladı:

'Durup dururken bir yere saldıracak değiliz. Bir yere operasyon davulla zurnayla yapılmaz. Taktik hazırlığı ve planlama süreci olur. Başka ülkenin topraklarına girmenin uluslararası istişareleri, hukuki zemini olması ve meşru mazaretin olması lazım.'



'ATLET İŞİNDE ATLETİK OLDUĞUNU GÖRDÜK'
Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'ndeki atletli fotoğrafını da değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun 'Ben adalet diyorum onlar atlet' diyor sözleri için 'Adaleti iyice ucuzlattık, adaletle atletin ne ilgisi var' dedi.

Başbakan, Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı iddialarıyla ilgili ise ''İstihareye mi yatmış, neye istinaden söylüyor? Gündemde kalmak için çıkarıyor'' değerlendirmesinde bulundu.

MERAL AKŞENER İÇİN YORUM YAPMADI
Yıldırım, Meral Akşener'in yeni parti kurma çalışmaları için yorum yapmadı, 'Nesini değerlendireyim' demekle yetindi.

BaşbakanBinali YıldırımDevlet Bahçeli


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