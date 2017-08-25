Başbakan Yıldırım'dan MHP lideri Bahçeli'ye yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumunun savaş sebebi sayılması gerektiği yönündeki sözlerini değerlendiren Başbakan Yıldırım, "Savaş devletler arasında olur, biz bunları devlet olarak tanımıyoruz." dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Singapur ve Vietnam ziyaretinin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
'SAVAŞ DEVLETLER ARASINDA OLUR'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumunun savaş sebebi sayılması gerektiği yönündeki sözlerini değerlendiren Başbakan Yıldırım, 'Savaş devletler arasında olur, biz bunları devlet olarak tanımıyoruz. Bir devlet bize kafa tutar, egemenlik haklarımıza karşı hareket içinde olursa bizim için savaş sebebidir. Ama burada Irak'ın parçası olan bir bölgesel yönetim var. Bu savaş nedeni olmaz. Ama Kuzey Irak yönetiminin bu yanlışta ısrar etmesinin anlamı yok' dedi.