Başbakan Binali Yıldırım'dan Alman Dışişleri'ne sert yanıt!

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine yanıt vererek, 'Halt etmiş. İşine baksın. Kendi memleketinin işine baksın. Türkiye'ye ayar vermeye çalışmasınlar' dedi.



Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;



MİT'İN CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLANMASI



Bizim kurumlarımızda herhangi bir sıkıntı yok. MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olması demek Başbakanlık ile istibatının yok olması anlamına gelmiyor. Her türlü istihbari faaliyeti hükümete rapor etmekle memur. Başbakan'a güvensizlik yorumu iyi niyetli değil.





ALMAN BAKAN GABRİEL'E YANIT



Halt etmiş. İşine baksın. Kendi memleketinin işine baksın. Türkiye'ye ayar vermeye çalışmasınlar. Hiç kimse Türkiye'ye ayar veremez. Türkiye'nin iç işlerine de kimsenin karışmaya hakkı ve haddi yoktur.





Almanya'dan bir Türkiye karşıtı açıklama daha