USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Başbakan Binali Yıldırım'dan Alman Dışişleri'ne sert yanıt!

Başbakan Binali Yıldırım Ankara'da Cuma namazı çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Almanya Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili mesnetsiz açıklamalarına ilişkin Başbakan Binali Yıldırım, "Halt etmiş, kendi memleketinin işine baksın. Türkiye'ye ayar vermeye çalışmasın. Kimsenin Türkiye'nin içişlerine karışmaya hakkı yoktur" dedi.

Siyaset / 25 Ağustos 2017 Cuma 13:54
Başbakan Binali Yıldırım'dan Alman Dışişleri'ne sert yanıt!
Video için tıklayın

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine yanıt vererek, 'Halt etmiş. İşine baksın. Kendi memleketinin işine baksın. Türkiye'ye ayar vermeye çalışmasınlar' dedi.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

MİT'İN CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLANMASI

Bizim kurumlarımızda herhangi bir sıkıntı yok. MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olması demek Başbakanlık ile istibatının yok olması anlamına gelmiyor. Her türlü istihbari faaliyeti hükümete rapor etmekle memur. Başbakan'a güvensizlik yorumu iyi niyetli değil.


ALMAN BAKAN GABRİEL'E YANIT

Halt etmiş. İşine baksın. Kendi memleketinin işine baksın. Türkiye'ye ayar vermeye çalışmasınlar. Hiç kimse Türkiye'ye ayar veremez. Türkiye'nin iç işlerine de kimsenin karışmaya hakkı ve haddi yoktur.


Almanya'dan bir Türkiye karşıtı açıklama daha

BaşbakanCumhurbaşkanıBinali YıldırımTürkiyeDışişleri Bakanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı