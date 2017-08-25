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Bankalar Kurban Bayramı tatilinde açık olacak mı?

10 günlük Kurban Bayramı Tatili yarın itibariyle başlayacak, herkesin merak ettiği soru ise bankalar açık olacak mı?

Ekonomi / 25 Ağustos 2017 Cuma 17:29
Bankalar Kurban Bayramı tatilinde açık olacak mı?

Kurban Bayramı tatili 26 Ağustos'ta başlayacak ve 5 Eylül'de sona erecek. Araya, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın da girdiği tatilde bankaların çalışma günleri biraz karışık olacak. Peki bankalar hangi gün açık?

BANKALARIN AÇIK OLDUĞU GÜNLER

28 Ağustos Pazartesi: Açık
29 Ağustos Salı günü Açık
30 Ağustos Çarşamba Zafer Bayramı: Tatil
31 Ağustos 2017 Perşembe Günü | Arefe: Yarım Gün
1 Eylül 2017 Cuma Günü | Kurban Bayramı 1. Gün: Kapalı
2 Eylül 2017 Cumartesi Günü | Kurban Bayramı 2. Gün: Kapalı
3 Eylül 2017 Pazar Günü | Kurban Bayramı 3. Gün: Kapalı
4 Eylül 2017 Pazartesi Günü | Kurban Bayramı 4. Gün: Kapalı

Kurban Bayramı30 Ağustos Zafer BayramıPazar Günü


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