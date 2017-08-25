Bankalar Kurban Bayramı tatilinde açık olacak mı?

10 günlük Kurban Bayramı Tatili yarın itibariyle başlayacak, herkesin merak ettiği soru ise bankalar açık olacak mı?
Kurban Bayramı tatili 26 Ağustos'ta başlayacak ve 5 Eylül'de sona erecek. Araya, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın da girdiği tatilde bankaların çalışma günleri biraz karışık olacak. Peki bankalar hangi gün açık?
BANKALARIN AÇIK OLDUĞU GÜNLER
28 Ağustos Pazartesi: Açık
29 Ağustos Salı günü Açık
30 Ağustos Çarşamba Zafer Bayramı: Tatil
31 Ağustos 2017 Perşembe Günü | Arefe: Yarım Gün
1 Eylül 2017 Cuma Günü | Kurban Bayramı 1. Gün: Kapalı
2 Eylül 2017 Cumartesi Günü | Kurban Bayramı 2. Gün: Kapalı
3 Eylül 2017 Pazar Günü | Kurban Bayramı 3. Gün: Kapalı
4 Eylül 2017 Pazartesi Günü | Kurban Bayramı 4. Gün: Kapalı