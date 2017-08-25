Avrupa Birliği Türkiye'ye verdiği sözü tutmuyor

Suriye'deki iç savaştan kaçan mültecilere kucak açan Türkiye, 2011 yılından itibaren yaklaşık 24 milyar Euro harcama yaptı.



3 MİLYAR EURO SÖZÜ



Avrupa Birliği ise Suriyeli sığınmacılar için taahhüt ettiği 3 milyar Euro'yu vermemek için birçok sorun ortaya çıkardı.



Türkiye'ye sadece 691 milyon Euro veren Avrupa Birliği, yeni ödemeler için bir problem daha ortaya çıkardı.



ARALARINDA ANLAŞAMADILAR



AB Komisyonu Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Komiseri Günther Oettinger, Türkiye'ye gerekli ödemelerin yapılacağını ancak üye ülkelerin anlaşamadığını söyledi.



Almanya'nın şimdiye kadar 500 milyon Euro'luk katkıda bulunduğunu ifade eden Oettinger, üye ülkelerin artık üzerine düşen görevi yapması gerektiğini istedi.



2019'U İŞARET ETTİ



Türkiye'ye verilmesi planlanan miktarın toplanamadığını belirten Oettinger, 2018 yılının sonuna kadar gerekli ödemelerin yapılmasını planladıklarını söyledi.



İNGİLİZLER VERMİYOR



Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alan İngiltere'nin de anlaşma doğrultusunda ödeme yapmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.