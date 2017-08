Apple hakkında bilinmeyen şaşırtıcı gerçekler

Tasarım takımının takıntılarından "şeytani fiyata" Apple'ın ilk bakışta aklımıza gelmeyen, teknolojiyi takip etse bile çoğumuzun bilmediği birçok yönü var. İşte ismini iPhone, iPad ve Mac'leriyle sık sık andığımız Apple'ın çok fazla konuşulmayan, bilinmeyen 10 yönü.



1. Steve Jobs evlatlık edinilmişti ve yarı Suriye'liydi



Apple'ın 2011'de hayatını kaybeden efsanevi ortak kurucusu ve CEO'sunun aslında ailesi tarafından evlatlık alındığını ve baba tarafının Suriyeli olduğunu biliyor muydunuz? Jobs'un biyolojik annesi Joanne Schieble ve Suriye göçmeni babası Abdulfattah Jandali, 23 yaşındayken Wisconsin Üniversitesinde tanışmışlardı. Jobs, Schieble'ın ebeveynlerinin baskısı nedeniyle evlatlık verilmişti. Schieble ve Jandali daha sonra evlendiler ve bu evlilikten Jobs'un biyolojik kız kardeşi doğdu.



2. Apple'ın ilk bilgisayarının fiyatı "şeytaniydi"



Apple'ın ilk bilgisayarı Apple I'in fiyatı 666.66 dolardı. Steve Wozniak fazlasıyla 6 barındıran aslında bu fiyatı farkında olmadan ortaya çıkarmıştı. Wozniak'a göre 666.66 doları yazması, 667'ye göre daha kolaydı.



3. Apple her şeyi yerden değil, havadan sevk ediyor



Apple, stoklarını denizler üzerinden değil havadan sevk etmeyi tercih ettiğinden, Cathay Pacific'in en büyük nakliye müşterilerinden. Stoklarını daha ucuza sevk etmek yerine daha hızlı sevk etmeyi tercih eden firma, bu sayede ürünlerini Çin'den ABD'ye 30 günde değil 15 saatte taşıyabiliyor. Bu aynı zamanda Apple'ın telefonlarının, tabletlerinin ve bilgisayarlarının, denizin ortasında batma veya çalınma riski olan bir konteynerle taşınmaması anlamına geliyor.



4. Macintosh bir elma çeşidiydi



Apple Macintosh'un bu ismi almasının nedeni, Jef Raskin'in favori elma türü olmasıydı (McIntosh). İlk zamanlar sadece kod adı olan Macintosh, iddialara göre Jobs tarafından "bicycle" ile değiştirilmek istenmişti. Ancak Macintosh ismi, ürünün geliştirme süreci boyunca değişmedi ve piyasaya sürüldüğünde de ismi Macintosh olarak kaldı.



5. Apple'ın fotoğrafları bilgisayar yapımı değil



Apple'ın en son ürünlerinin reklamlarında ve web sitesinde görünen çok yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, bilgisayarla oluşturulmuş grafikler değiller. Bu fotoğraflar aksine, yüzlerce yüksek çözünürlüklü fotoğrafın birleşimi.



Apple'ın yönteminde farklı exposure değerlerine sahip fotoğraflar, HDR fotoğrafçılıktakine benzer biçimde bir araya getiriliyor ve ortaya dev çözünürlüklü bir görüntü çıkıyor.



6. Steve Wozniak hala bir Apple çalışanı



Apple ortak kurucusu Steve "Woz" Wozniak, Apple'ı Steve Jobs'la birlikte bir garajda, 1976'da kurmuşlardı. Wozniak Apple için aktif olarak çalışmasa da hala resmi olarak bir Apple çalışanı ve şirketten yılda tahmini 120 bin dolar alıyor.



7. Oh vov... oh vov... oh vov...



Steve Jobs'un son sözleri, kız kardeşi Mona Simpson'a göre ailesine bakarken "Vay canına. Vay canına. Vay canına." (orijinaliyle "Oh wow. Oh wow. Oh wow") demek olmuştu.



8. Apple'ın üç kurucusu vardı



Apple, 1976'da üç kişi tarafından, Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne'ın ortaklığıyla kurulmuştu. İlk Apple logosunu çizen Ronald, aynı zamanda ilk ortaklık anlaşmasını kaleme almış ve Apple I'in kılavuzunu yazmıştı. Ancak borç endişesiyle 800 dolarlık yüzde 10'luk hissesini iki hafta sonra satmıştı. Ronald'ın bu hissesi, bugün 35 milyar dolar ediyor.



9. Beyaz iPod'u Jony Ive'ye borçluyuz



Steve Jobs, ilk başlarda beyaz ürünlere karşı olsa da Apple tasarımcısı Jony Ive'nin ana renk olarak beyazı seçmesine daha sonra ikna oldu.



Ive'nin yakın zamanda yayınlanan biyografisine göre Apple tasarımcısı Doug Satzger, Jobs'un beyaz konusunda "ay grisi" tonunu gördükten sonra ikna olduğunu söylüyor. Ive'nin beyaz sevgisi, aslında Apple'a katılımından çok daha önce, Newscastle'daki öğrenciliğinde ortaya çıkardığı işlere dayanıyor.



10. Paketleme takıntısı



Apple, ürünlerinin tasarımına olduğu kadar paketlemesine de çok dikkat ediyor. O kadar çok ki Cupertino, Kaliforniya'daki yönetim merkezinde gizli bir paketleme odası bulunuyor.



Paketleme tasarımcıları, bu özel odada kutuları açmak için sayısız saatlerini harcayarak, kutuyu açan müşterilerinin doğru duygusal tepkiyi verdiklerinden emin olmaya çalışıyorlar. Söylenene göre takıntı öyle yüksek bir seviyede ki tasarımcılar, bu odada birçok farklı kutu tasarımını tek tek açmayı deniyorlar.