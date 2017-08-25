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Almanya'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı yapılmayacak

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, gündemde olan seyahat uyarısıyla ilgili bir hazırlıklarının olmadığını ifade etti.

Dünya / 25 Ağustos 2017 Cuma 18:02
Almanya'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı yapılmayacak

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin gerilmesinden sonra, Alman vatandaşlara Türkiye'ye seyahat uyarısı yapılacağı gündeme getirildi.

CHP UYARDI
Gerilim sürerken Almanya'da yayın yapan Focus dergisine konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'den kimsenin can ve mal güvenliğinin olmadığını ifade ederek, Alman turistlere açık bir seyahat uyarısında bulundu.

RESMİ UYARI YOK
CHP Lideri'nin bu tavrına rağmen, Almanlar resmi bir seyahat uyarısı yapmayacaklarını açıkladı.

Konuyla ilgili konuşan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, böyle bir planlarının olmadığını ifade etti.

ALMAN BAKAN İSTEYEN GİTSİN DEDİ
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise, vatandaşlarının seyahat özgürlüklerini kısıtlayamacaklarını söyledi.

Bild'e konuşan Bakan Gabriel, seyahatin tamamen kişilerin tercihi olacağını sözlerine ekledi.

Alman Bakan Gabriel: Türkiye'ye gidinCHP'den Focus Dergisi açıklaması

AlmanlarKemal KılıçdaroğluDışişleri Bakanlığı SözcüsüTürkiyeDışişleri Bakanı


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