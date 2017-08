Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen, ALTİD, ALTAV, SUMMER GARDEN’ın katkılarıyla TRT MÜZİK, DREAM TÜRK, DREAM TV ve RADYO D’nin de medya sponsoru olarak destek verdiği Alanya Uluslararası Caz Günleri 14. yılını kutluyor. Bugüne kadar Türkiye’den ve yurt dışından 150’yi aşkın sanatçıyı ağırlayan Alanya Uluslararası Caz Günleri bu yıl da yine dopdolu bir program ile sanatseverlerle buluşacak.



Dünyaca ünlü sanatçılar Alanya’da olacak



21-24 Eylül 2017 tarihleri arasında tarihi Kızılkule Meydanı’nda Alanya Kalesi’nin ışıkları altında gerçekleşecek 14. Alanya Uluslararası Caz Günleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyaca ünlü caz sanatçılarını Alanya’da ağırlayacak. Program kapsamında 21 Eylül Perşembe Günü saat 20.30’da Selen Beytekin, 22 Eylül Cuma saat 20.30’da Avrupa’da en çok talep gören Big Al & The Jokers grubu sahne alacak. 23 Eylül Cumartesi günü saat 20.30’da Jennah Bell, aynı gün 22.00’da Şenay Lambaoğlu caz severlerle buluşacak. Caz Günlerinin son günü olan 24 Eylül Pazar gününde ise; renkli kişiliği ile tanınan Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars grubu performansı ile caz tutkunlarına unutulmaz bir akşam yaşatacak.



Başkan Yücel’den davet



Hem şehrin monotonluğundan uzaklaşmak hem de sonbaharın kendisini göstermeye başladığı bugünlerde caz tutkunlarına muhteşem bir müzik ziyafeti sunacaklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tüm caz severleri 21,22,23,24 Eylül tarihlerinde Alanya - Kızılkule Meydanı’na davet etti. Kaynak : İHA