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AK Partili vekile bombalı saldırı son anda önlendi

AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu'na Van-Hakkari karayolunda bombalı saldırı girişimi fark edilerek önlendi.

3. Sayfa / 25 Ağustos 2017 Cuma 16:45
AK Partili vekile bombalı saldırı son anda önlendi

AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Van- Hakkari karayolunda ölümden döndü. PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen ve Köseoğlu'nun geçişi sırasında patlatılmak istenen el yapımı patlayıcı son anda fark edilerek imha edildi.

BOMBA İSTİHBARATI

Habertürk Haber Merkezi'nden Kenan Taşkın'ın haberine göre; Hakkari ve Van illerinde koordinatör atanmasının ardından bu illerde çalışmalar yapmak için uçakla Van'a giden giden AK parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, bu ilde yaptığı ziyaret sonrası karayoluyla Hakkari'ye hareket etti. Şemdinli'ye doğru ilerleyen Köseoğlu'nun geçeceği güzergaha PKK'lı teröristler tarafından mayın döşediği istihbaratını alan emniyet ekipleri Köseoğlu'nun konvoyunu Hakkari-Yüksekova yolunda bekletti.

BOMBA BULUNDU, İMHA EDİLDİ

Yol boyunca arama tarama çalışması yürüten ekipler milletveki Köseoğlu'nun geçeceği güzergah üzerine patlamaya hazır bomba buludu. El yapımı patlayıcı bombo uzmanı ekipler tarafından imha edildi. Ardından Köseoğlu'nun konvoyu yoluna devam etti. Hakkari ve Şemdilli'de incelemelerde bulunan Köseoğlu, güvenlik gerekçesiyle Van'a helikopterle döndü.

'MANİ OLAMAYACAKLAR'

Köseoğlu, 'Maalesef PKK'lı hainler kahpeliklerinden bir türlü vazgeçmiyorlar. Yine bir kahpeliğe imza atmak istediler ancak başarılı olamadılar. Bizler bu ülkenin her karış toprağını gezerek kardeşliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz. Buna hiç bir güç mani olmayacaktır'' dedi. Kaynak : Habertürk

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