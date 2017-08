Windows 10 hangi cihazlarda çalışıyor?

Windows 10'un iki sene önce yayınlanmasıyla birlikte Windows'lu donanımların çeşitliliği oldukça genişledi. Microsoft, Windows 8 ve Windows 8.1 ile daha çok türde cihaza girmenin ön çalışmalarını yapmıştı. Firma bu vizyonunu OneCore ile daha da ileriye taşıdı ve bugün Windows, çok geniş bir donanım yelpazesine yayılmış durumda.



İşte OneCore'un esnekliği sayesinde Windows 10'un girdiği küçük, düşük güç tüketimli cihazlardan güçlü makinelere her tür donanım.



Masaüstü PC'ler



Çoğumuzun ilk sahip olduğu bilgisayar masaüstü olduğundan, masaüstü PC'ler'in bizlerde önemli bir yeri var. Üstelik masaüstü PC'ler, ilk büyük bej kutular şeklindeki ilk zamanlarından bu yana çok mesafe aldılar.



Son yıllarda üreticiler, tasarımlarında yaratıcılığa daha çok alan açtılar. HP'nin "hoparlör PC'si" Pavillion Wave, Acer'ın modüler Revo Build'i gibi PC'ler, Windows 10'un girdiği, eğlenceli masaüstü PC'lerin sadece bazıları.



Hepsi Bir Arada PC'ler



Microsoft'un 28 inç'lik Surface Studio'su sahneye çıkmakta biraz geç kalmış olsa da, her şeyi bir araya toplayan yapısıyla ilgi çekti. Diğer firmalar da hepsi-bir-arada PC'lerini yıllardır sunuyorlar ve bugün, her tür bütçe ve gereksinime göre bir hepsi-bir-arada bulmanız mümkün.



Oyun Masaüstü PC'leri



Microsoft, Windows 10'u 2015'te yayınladığından bu yana oyunculara yönelik birçok geliştirme yaptı. Bu geliştirmeler arasında platformlar arası oyun deneyimi, performansı iyileştiren Oyun Modu ve fazlası var. Steam'deki oyuncuların yarısından fazlasının Windows 10 kullandığını göz önüne alırsak, Microsoft'un çabaları meyvesini vermiş görünüyor.



HP'nin devasa OMEN X Desktop'u, direkt olarak oyuncuları hedefine alan yeni nesil PC'lerin iyi bir örneği. Alienware ve Dell, yeni Windows 10'lu makineler üreten firmalar arasında.



Oyun Laptop'ları



Windows 10 kullanan oyun laptop'u modellerinin sayısı hızla artıyor. Bunlar arasından Razer'ın Project Valerie'si, üç 4K ekranla geliyor (ancak cihaz şimdilik bir konsept). Gerçek dünyada parası bol olan oyuncular, Acer'ın 8.999 dolardan başlayan çift Nvidia GTX 1080'li, 21 inç ekranlı Predator 21 X'ini satın alabilirler. Daha uygun fiyatlı seçeneklere bakanlar, Lenovo'nun Legion Y720'sine ve Legion Y920'sine göz atabilir.



Convertible'lar ve 2'si Bir Aradalar



PC piyasasının zorlandığı bir dönemde bu tür cihazların satışları, Lenovo, HP, Acer, Dell ve çok daha fazlasının dönüşebilen özel laptop'ları sayesinde patlama yaptı. Acer'ın Aspire R 13, Lenovo'nun alışılmadık Yoga Book'u, Windows 10 döneminde donanım tasarımının sınırlarını nasıl zorladığımızın sadece iki örneği.



Tabletler



Windows 10, dokunmatik özellikleri öne çıkaran bir "tablet modu" ile geliyor. Windows 10'lu tabletler, farklı bütçelere yönelik olarak geniş bir yelpazede sunulmaktalar. Bazı modellerde çıkartılabilir klavye bulunurken, bazılarında klavyeyi ayrı satın almanız gerekiyor. Örneğin ASUS Transformer Mini'nin fiyatına klavye ve kalem dahil. Cihazın Windows Hello biyometrik oturum açma destekli bir parmak izi tarayıcısı bile var. Daha geniş bütçeye sahip olanlar ise tablet gövdesine bol miktarda gücü sıkıştıran yeni Microsoft Surface Pro'ya göz atabilirler.