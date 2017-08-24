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Suriye sınırında patlama

Kilis’te, Suriye sınırında modüler duvar inşasında görevli mühendis 30 yaşındaki Mehmet Akcan, otomobille giderken patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Güncel / 24 Ağustos 2017 Perşembe 01:20
Suriye sınırında patlama

Olay, bugün merkeze bağlı Demirışık Köyü yakınlarındaki Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki Türkiye- Suriye sınırında meydana geldi.

SINIRDAKİ DUVAR ÇALIŞMALARINDA GÖREV YAPIYORDU

Sınırda örülen modüler duvar çalışmalarında görevli mühendis Mehmet Akcan, plakası öğrenilemeyen araçla sınır hattında ilerlerken türü henüz belirsiz patlayıcı infilak etti.

Patlamada araçta hasar meydana gelirken mühendis Mehmet Akcan yaşamını yitirdi. Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu ancak Gaziantep’te oturduğu belirtilen Mehmet Akcan'ın naaşı, otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Devlet HastanesiŞanlıurfaSuriye


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