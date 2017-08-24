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Söğüt Kaymakamı FETÖ'den gözaltına alındı

Bilecek'in Söğüt İlçesi Kaymakamı Berkan Sönmezay, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Güncel / 24 Ağustos 2017 Perşembe 16:17
Söğüt Kaymakamı FETÖ'den gözaltına alındı

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, bugün Söğüt İlçesine giderek 39 yaşındaki Kaymakam Berkan Sönmezay'ı gözaltına aldı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, terör örgütünün haberleşme sistemi olan ByLock programını kullandığı öne sürülen, evli 2 çocuk babası Berkan Sönmezay'ın makamında ve evinde arama yapıldığı öğrenildi.

Söğüt'te 30 Temmuz 2015 tarihinden bu yana kaymakamlık görevinde bulunan Berkan Sönmezay'ın aynı zamanda Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri Vakfı Başkanlığı ile Söğüt Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürüttüğü belirtildi.

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