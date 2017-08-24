USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

SGK prim ödemelerinde süre uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 'Son ödeme tarihi 31 Ağustos 2017 olan prim ve diğer tüm SGK alacaklarının ödeme süresi 5 Eylül günü sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır'.

Ekonomi / 24 Ağustos 2017 Perşembe 17:01
SGK prim ödemelerinde süre uzatıldı

Temmuz 2017 dönemine ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ödemelerinin süresi 5 Eylül Salı günü sonuna kadar uzatıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, SGK'nın Temmuz 2017 dönemine ilişkin prim ödemelerinde son günün 31 Ağustos olduğu, bu tarihin de Kurban Bayramı arifesine denk geldiği belirtildi.

Bayram öncesi yarım günlük mesai süresinin de idari tatil kabul edildiğine işaret edilen açıklamada, SGK yönetiminin bu durumu göz önünde bulundurarak olası mağduriyetleri önlemek amacıyla süre uzatımı karar aldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Son ödeme tarihi 31 Ağustos 2017 olan prim ve diğer tüm SGK alacaklarının (6111, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan borçlara ilişkin taksit ödemeleri de dahil olmak üzere) ödeme süresi 5 Eylül gün sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.' Kaynak : AA

Kurban BayramıSosyal GüvenlikSosyal Güvenlik Kurumu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı