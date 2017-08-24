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Sesleri duyan herkes oraya koştu! Vatandaş linç etti

Adana'da bir parkta 14 yaşındaki 2 kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Sinan T., vatandaşlar tarafından dövüldü.

3. Sayfa / 24 Ağustos 2017 Perşembe 10:01
Sesleri duyan herkes oraya koştu! Vatandaş linç etti
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Adana'da bir parkta 14 yaşındaki 2 kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs vatandaşlar tarafından darp edildi. Gözaltına alınan Sinan T., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, Sinan T. isimli şahıs, parkta arkadaşlarıyla birlikte yürüyen 14 yaşındaki S.A. ve H.T.'yi sözleriyle taciz etti. Kız çocuklarının çığlık atması üzerine çocuklar ile parkta bulunan diğer vatandaşlar, Sinan T.'yi kovalayıp yakaladıktan sonra darp etmeye başladı.



Parkta devriye gezen 'mobil park polisi' arbedeye müdahale ederek üstü-başı yırtılmış ve vücudunda darp izleri bulunan Sinan T.'yi gözaltına aldı.

Sinan T., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kaynak : İHA

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