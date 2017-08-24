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Samsun Valisi çocuğa şiddete teşvik etti

Vali Osman Kaynak'ın 'Terbiye amacıyla öğretmen arkadaşlar çocukları okşayabilir' sözleri tepkiye neden oldu.

Eğitim / 24 Ağustos 2017 Perşembe 15:25
Samsun Valisi çocuğa şiddete teşvik etti

2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı için Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimciler toplantısına katılan Vali Osman Kaymak, öğretmenlere yaptığı konuşma sırasında tuhaf sözlere imza attı.

"BİZ HER ZAMAN SİZİN YANINIZDAYIZ"

Samsun Valisi Osman Kaymak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, 'Yönetici Akademisi' açılış programında yaptığı konuşmada, "Söyleyeceğim yanlış anlaşılmasın. Eskiden öğrencinin, işte terbiye amacıyla hafif okşanması konusunda rahat olun. Malum insanlar en küçük bir durumda şikayet dilekçesi yazıyorlar valiliğe. ‘Öğretmen öğrencimizi dövdü, kulağını çekti’ diye. Terbiye amaçlı, eğer öğretmen arkadaş psikopat değilse, terbiye amaçlı çocuğun geleceği için sınıfında bunu yapmışsa biz her zaman sizin yanınızdayız." şeklinde cümlelere yer yerdi. Valinin bu sözleri birçok kişiden tepki gördü.

Kaynak : İHA

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