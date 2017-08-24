USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Öğrencisiyle ilişkiye giren Türk öğretmene rekor ceza

2012'de başta ABD ve Türkiye olmak üzere dünya basınının gündemine gelen Türk öğretmen Erin Sayar, yıllar sonra dünya kamuoyunun karşısına çıktı. Çocuğun ailesinin açtığı davanın duruşmalarına katılmayan Sayar, hakimi kızdırınca 750.000 dolar ceza aldı.

Dünya / 24 Ağustos 2017 Perşembe 14:22
Öğrencisiyle ilişkiye giren Türk öğretmene rekor ceza

Öğrencisiyle birlikte olan öğretmen haberlerine artık alıştığımız ABD, 2012'de Erin Sayar ve 16 yaşındaki öğrencisi Kevin Eng arasındaki cinsel ilişkiyi Dünya kamuoyuna sunmuştu. Evli ve bir çocuk annesi olan Sayar, Eng ile en az 3 kez sınıfta cinsel ilişkiye girmişti. Bu sırada okul takımıyla antrenmanda olması gerekirken seks yapan Eng'in Sayar ile genç kadının otomobilinde de birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.

Bu seks skandalı ise Eng'in kıskanç kız arkadaşının genç öğrencinin Facebook hesabına girip yazışmalarını bulmasıyla ifşa olmuştu. Soruşturma o dönemde derinleşince Eng, genç öğretmenin mahrem yerlerindeki denizkızı dövmesini tasvir etmiş ve cinsel ilişkiye girdiğini kabul etmişti.



Eng'in annesi o dönemde okula dava açmış fakat 10 milyon dolarlık dava geçtiğimiz yıl düşmüştü. Fakat bu tür olaylarda yüklü miktarlarda tazminat kazanabilen aileler gibi Eng'in ailesi de davayı genişletti ve Sayar'a dava açıldı. Son 5 yılda birçok duruşma olmasına rağmen Sayar bunlardan hiçbirine katılmadı veya katılmayacağına dair bir dilekçe göndermedi.


Kevin Eng (ortadaki) ailesiyle birlikte

Son 5 yılda bir sonuç alınamamasının ardından Brooklyn Yüksek Mahkemesi, Sayar'a ceza verdi. Sayar'ın gelmemesinden öfkelenen hakim bütün masrafları Sayar'ın ödemesine hükmetti. Hakim Sayar'ın, 750.000 dolar ödemesine karar verdi. Bu gelişme sonrasında Eng'in avukatı Bruce Baron New York Post'a konuştu.

Gazeteye konuşan Eng'in avukatı Bruce Baron, “Karşılaştığımız bu zarara hiçbir yanıt verilmemesi sonrasında verilen bu ceza önemli bir mesaj oldu dedi. Bir açıklama yapan Sayar, ceza hakkında bir bilgisi olmadığını söylerken, duruşmalardan da haberdar olmadığını vurguladı.

FacebookÖğretmenMahremBrooklynNew York


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı