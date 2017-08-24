Numan Kurtulmuş: 15 milyon turist geldi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Alman Turistlere 'Türkiye'ye gelmeyin. Türkiye'de can ve mal güvenliğinin olmadığını söylemişti. Ancak Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, son 6 ayda gerçekleşen Turizm verilerini açıkladı.



Verilere göre sadece İstanbul'a 6 ayda 15 milyon turist rakamının geçildiğini açıkladı.



İSTANBUL'A 7 AYDA 6 MİLYON TURİST



Bu yıl turizm sektöründe canlanma görüldüğüne dikkati çeken Kurtulmuş, şu bilgileri paylaştı:



'Geçen sene yaşadığımız darbe, öyle kolay bir darbe değildi. Rezervasyonlar iptal edildi, çok güç durumda kalındı ama bu, sektörün dayanıklılığını da gösteren test oldu. Geldiğimiz sonuçlar itibarıyla yılın ilk 6 ayında 15 milyon turist rakamını geçtik. Turizm sektörünün şu ana kadar olan geliri, 9 milyar doları geçti. İstanbul'a ilk 7 ayda 6 milyon turist geldi. Ortada da bir gerçek var sadece İstanbul'u ilk 6 ayda yarım milyonu aşkın Alman turist ziyaret etmiş.



Onlar, Türkiye'de bir problem olmadığını, Türkiye'nin bütün şehirlerinin en az Avrupa şehirleri kadar güvenli olduğunu görüyorlar.



Temmuz ayı sonuna kadar Antalya'ya 2 milyon turist gelmiş. Önümüzde bir hedef var. 2023'e geldiğimizde 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri hedeflerine ulaşmaya gayret edeceğiz'



'Genel Başkanımızın 'Türkiye'ye Gelmeyin' Diye Bir Sözü Olmamıştır'