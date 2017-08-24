İğrenç ilişkide FETÖ parmağı

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ömür Varol'la Beyaz Gazete programına bugün Kriminal uzmanı ve Avukat Derviş Yıldız konuk oldu. Porgramda, Türkiye'yi sarsan ağır skandal Murat Başoğlu'nun ensest ilişkisi konuşuldu.



Bunların haber yapılmasının ve eleştirilmesinin doğru olduğunu söyleyen Yıldız, 'Bunların üzerinde durmak lazım. Ve çok enteresan bir şey burada terör örgütü parmağı var. Onun sus payı da var' ifadesini kullandı.



'BU TARZ EĞİLİMLER GENETİK'



'Türkiye'de kamuoyuna, basına, halka mal olmuş en rezalet çarpık ilişki skandalı budur' diyen Yıldız, 'Çünkü bunun bir vahimi kan bağı bir üstün olanı öz kardeşler arası ilişki, onun bir vahimi de öz anne - baba çocuk arasındaki ilişki, üçüncüsü bu amca yeğen ilişkisidir. Eğer ağabeyin haberi yoksa çok vahim bir durum. Yaşadığı dram ve travma çok büyük olmalı. Ama eğer haberi varsa genelde bu tarz çarpık eğilimli kişilerde yapılan testlerde, bu tarz eğilim taşıyan kişilerin genetik olarak bu çarpıklığı taşıdığını biliyoruz. yani bu tarz ilişki yaşayanların ailelerinde de eğilim olduğunu çoğunluğunda biliyoruz' şeklinde konuştu.



'ÇOCUKLARI KORUMAYA ALTINA ALINMALI'



Murat Başoğlu'nun eşinin de bu olayı sevgiyle kucaklamasının enteresan olduğunu söyleyen Yıldız, 'Burada en önemli şey o çiftin çocukları için yapılması gereken şey. Bu çocukların korunması lazım' dedi.



Başoğlu'nun FETÖ'cü kayınperderinin tv programında yaptığı açıklamaları ekranlara gelince de Yıldız, 'Burada bugün terörle mücadele kanunu devreye girmelidir. Bugüne kadar girmediyse bugün girmelidir' diye konuştu.



'BÜTÜN VAKALARDAN DAHA VAHİM BİR VAKA'



Yıldız şunları söyledi:



'Türkiye'de kırsalda, taşrada, Anadolu'da, İstanbul dışı kentlerde ortaya çıkan bütün vakalardan daha vahim bir vaka, daha vahim bir eğilim bozukluğu, daha vahim bir kişilik bozukluğu. Tedavisi mümkün olmayan bir sapkınlık var, eğilim bozukluğu var. Bunun yanında işin altından çok farklı bir suç konusu çıkıyor. Terör örgütünün mal kaçırma operasyonu, terör örgütünün gelir aklama operasyonu. Bunların hepsini inceleyecek yetkili merci savcılıklardır.'

Kaynak : Beyaz Gazete Özel