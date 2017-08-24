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Genç kız apartman yöneticisini tabancayla vurdu

Samsun’da 24 yaşındaki Döne Y., aidat yüzünden aparman yöneticisi 52 yaşındaki Muhammet Atila’yla tartıştı. Atila'nın "Evinize gelen giden belli değil. Bir sürü yabancı şahıs gelip gidiyor" sözleri üzerine genç kız, yöneticiyi tabancayla vurarak yaraladı.

3. Sayfa / 24 Ağustos 2017 Perşembe 00:52
Genç kız apartman yöneticisini tabancayla vurdu
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Olay bugün Atakum İlçesi'nde bulunan Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Apartman yöneticisi olan Muhammet Atila iddiaya göre aidat parasını almak için dördüncü katta oturan Döne Y.'nin kapısını çaldı. Kapıyı açan ablasıyla aidat ödemediğini söyleyerek tartışan Muhammet Atila parayı alıp daireden ayrıldı.

'RAHATSIZ OLUYORUZ'

Bir süre sonra yeniden Döne Y.'nin dairesine gelen ve tartışmayı sürdüren Muhammet Atila, iddiaya göre 'Evinize gelen giden belli değil. Bir sürü yabancı şahıs gelip gidiyor. Rahatsız oluyoruz' dedi. Tartışma kavgaya dönüşürken evdeki ruhsatsız tabancayı alan Döne Y., yöneticiye ateş etti.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sırtına isabet eden kurşunla yaralanan yönetici Muhammet Atila, çağrılan sağlık ekibi tarafından ambulansla Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Döne Y., ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tıp FakültesiPolisCumhuriyetSağlık Ekibi


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