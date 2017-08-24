Geçmişin izleri sergileniyor

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş Merkezi'nde Paleontoloji Sergisi açıldı. Ziyaretçilerini geçmiş zamanda yolculuğa çıkaran sergi, 29 Ağustos Salı gününe kadar gezilebilecek.



Tabiat ve Kültür Varlıkları Tanıtma Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, milyonlarca yıl öncesinden günümüze taşınan fosiller ve taşlar sergileniyor.



Alışveriş keyfini bir müze gezisine çeviren Paleontoloji Sergisi'nde fosillerin oluşum aşamaları görülebilirken, Tabiat ve Kültür Varlıkları Tanıtma Derneği uzmanları da ziyaretçilere merak ettikleri konularda bilgiler veriyor.



Sergiyi büyük bir merakla gezen ziyaretçiler, fosilleri inceleyerek, geçmişin izlerine tanıklık ediyor. Kaynak : İHA