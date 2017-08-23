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FETÖ'den aranan emniyet müdürü yakalandı!

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkındaki yakalama kararı ile aylardır aranan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Turgut Özkasap yakalandı.

Yaşam / 23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:46
FETÖ'den aranan emniyet müdürü yakalandı!

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aylardır aranan Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığında görevliyken ihraç edilen 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Turgut Özkasap'ın, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bir dairede saklandığı ihbarı alındı.

Evden çıkmayan ve gelip gidenleri görebilmek için evin çevresini kamera sistemi ile kontrol ettiği belirlenen Özkasap'ın yakalanması için polis operasyon başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izin sonrası eve baskın düzenleyen ekipler, Özkasapı gözaltına aldı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilen Özkasap, ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kaynak : AA

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