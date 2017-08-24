FETÖ'cünün dövmesini Hürriyet böyle gördü

Kayseri'de Yurtta Sulh Konseyi oluşumu destekleyen ve koluna 'Yurtta Sulh Konseyi' dövmesi yaptıran bir kişi yakalandı. Doğan medyasının operasyon merkezi Hürriyet ise yakalanan kişi sanki FETÖ'cü değil de sadece dövmesi olduğu için yakalanmış izlenimi vermeye çalıştı. Hürriyet'in bu yaptığı daha önce Türkiye'nin gündemini meşgul eden taciz ve Atatürk büstlerine saldırı haberlerini özellikle kışkırtıcı şekilde yansıtan Doğan medyası yeni bir operasyon peşinde mi sorusu akıllara getirtti. 15 Temmuz darbesini destekleyen nitelikte dövme yaptıran FETÖ'cünün yakalanmasını, Hürriyet 'BU dövme nedeniyle gözaltına alındı' şeklinde vererek sanki yaşam tarzına bir müdahale varmış havası vermeye çalıştı. Kayseride yakalanan FETÖ'cünün kolunda 'Yurtta sulh konseyi' dövmesi vardı.







KOLUNA 15 TEMMUZ DÖVMESİ YAPTIRMIŞ



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile devlet büyüklerine ağır küfürler ve hakaretler eden Kaan Ayhan A.'nın yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.







Sosyal medya hesaplarında 15 Temmuz hain darbe girişimini destekleyici ve övücü yazıları da tespit edilen, tekel bayiinde çalışan Kaan Ayhan A.'nın hain darbe girişimini yapan sözde Yurtta Sulh Konseyi yazısını koluna dövme yaptırdığı da belirlendi.



Gözaltına alınan Kaan Ayhan A. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.



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