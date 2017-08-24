FETÖ'cü Özçetin'den dalga geçer gibi savunma

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın 18.i celsesi devam ediyor. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.



Duruşmanın öğleden sonraki bölümüne Akıncı Üssü eski Harekat Komutanı Kurmay Albay Ahmet Özçetin'in savunması ile devam edildi. İddianamede yer alan üzerine atılı hiçbir suçu kabul etmediğini ve FETÖ üyesi olmadığını beyan eden sanık Özçetin, '15 Temmuz öncesi ismini hatırlayamadığım bir albay, özel kuvvetlerden aradığını ifade ederek, hızır planından ve Konya'da eğitim alınacağından bahsetti. 15 Temmuz teklifi de bu albaydan geldi, ben de kabul ettim. Olay tamamen bizim dışımızda gelişti, ben Üsse dışarıdan hiç kimseyi davet etmedim' diye konuştu.



İDDİANAMEDEN DETAYLAR



İddianamede Özçetin'in FETO/PDY silahlı terör örgütünün yöneticisi olduğu, suç tarihinde albay rütbesiyle 4. Ana Jet Üs Komutanlığında Üssün Harekat Komutanı olarak görev yaptığı, darbe girişiminin yaşandığı gece eylemleri gerçekleştiren şüphelilere emir ve talimat verdiği belirtildi. Şüpheli Özçetin'in 15 Temmuz gecesi saat 22.20'de Akıncı Üssü'nden keşif ve koordinat belirleme amacıyla Kayseri'den getirilen GÖREN uçağını kaldırdığı ifade edilen iddianamede, uçağın 'Esen 20' olan kodunu 'Tosun' olarak değiştirdiğine dikkat çekildi. Ayrıca iddianamede, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Gölbaşı Polis Özel Harekat binası, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü gibi alanları bombalayanların ve Akıncı Üssü önüne darbe girişimini durdurmaya gelen sivil vatandaşlara ateş açan FETÖ'cü askerlerin Özçetin'in davetiyle üsse geldiği de aktarıldı.



'ZAMAN KAZANMAK İÇİN, DEDİKLERİNİZİ YAPACAĞIM DEDİM'



15 Temmuz'da özel kuvvetlerle etkileşim amaçlı düzenlenen toplantı için 143. Filoda bulunduğunu belirten Özçetin, 5-6 kişinin daha geldiği ve kamelyada oturup çay içip, beklediklerini söyledi.



Daha sonra rütbesi gereği pisti kontrol etmek amacıyla 143. filodan ayrıldığını, ayrıca odasında yapması gereken işler olduğunu iddia eden Özçetin, savunmasına şu şekilde devam etti:



'Bana bir takım yerlere terör saldırısı olacak, korunması gereken bölgeler kapsamında uçuş yapılacağı emri verildi.



Ben de böyle bir ihtiyaç söz konusuysa, bu emrin Eskisehir'den gelmesi gerektiğini söyleyerek, uçuş yapamayacağımı aktardım. Karşımdaki şahıs durumun farklı geliştiğini ve Genelkurmay Başkanı'nın da gelip harekatı yönlendireceğini söyleyerek, bana Genelkurmay Başkanı'na karşı geldiğimi söyledi.



O sırada yanımıza 3-4 kişi daha geldi ve bana karşı tehdit arttı, bana silah doğrulttular, lojmandaki ailemle tehdit edildim. Bu durum karşısında süreci daha iyi anlamak için ve zaman kazanmak için, 'tamam dediklerinizi yapacağım' dedim. Buradan 142. filoya geçtim ve özel harekatın korunmasına yönelik tedbir alınması talimatı verdim. Kesinlikle bombalama talimatı vermedim, sadece uçuş talimatı verdim. Ayrıca uçuş gerçekleşmesi için pilot, uçak ve bir pist gerekir, ben sadece pilotlara talimat verdim. Pistte görevli kırım kurtarma ekibi, yangın ekibi, bariyer ekibi, sağlık ekibi ve kule ekibine meydanın hazırlanması için hiçbir talimatım da yok. Bu kapsamda uçuş için talimat verdiğim yönündeki iddia da tam olarak söylenemez.'



Özçetin, Yurtta Sulh Konseyi ile ilgili daha önce bir bilgisi olmadığını iddia ederek, 'Pilotlar uçuşa hazırlanırken kuleden bazı helikopterlerin geldiği ve VIP trafiği olduğu anonsu geçildi. Gelen helikopterlere ne için geldiğiniz diye sordum, bana 'Yurtta sulh harekatı kapsamında geldik' dediler. Yurtta Sulh Harekatını ilk kez burada duydum' dedi.



Duruşma sanık Özçetin'in savunmasıyla devam ediyor.



Kaynak : İHA