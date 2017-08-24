Emre Uslu'nun Meral Akşener tweetleri

Koray Aydın, 'Meral Akşener 2019'da gerçekleştirilecek olan seçimlerde Cumhurbaşkanı adayımız olacak' demişti.



Aydın'ın bu açıklaması ardından FETÖ'nün firari tetikçisi Emre Uslu'dan 'Meral Akşener' tweetleri geldi.



Meral Akşener'in 2019 yılında cumhurbaşkanı olacağını yazan Uslu, 'Akşener'in Cumhurbaşkanı olacağını söylemem ona destek değil gerçeğin düm düz ifadesidir. BİR TESPİT YANİ' dedi.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel