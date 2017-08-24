USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Emre Uslu'nun Meral Akşener tweetleri

FETÖ'nün firari tetikçisi Emre Uslu'ya göre Meral Akşener 2019 yılında cumhurbaşkanı olacak.

Siyaset / 24 Ağustos 2017 Perşembe 15:08
Emre Uslu'nun Meral Akşener tweetleri

Koray Aydın, 'Meral Akşener 2019'da gerçekleştirilecek olan seçimlerde Cumhurbaşkanı adayımız olacak' demişti. 

Aydın'ın bu açıklaması ardından FETÖ'nün firari tetikçisi Emre Uslu'dan 'Meral Akşener' tweetleri geldi. 

Meral Akşener'in 2019 yılında cumhurbaşkanı olacağını yazan Uslu, 'Akşener'in Cumhurbaşkanı olacağını söylemem ona destek değil gerçeğin düm düz ifadesidir. BİR TESPİT YANİ' dedi.


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Koray AydınMeral AkşenerEmre Uslu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı