USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Donald Trump'tan tek vatan tek devlet vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi "tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak" vurgusu yaptı.

Dünya / 24 Ağustos 2017 Perşembe 09:55
Donald Trump'tan tek vatan tek devlet vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump Nevada eyaletinin Reno şehrinde dün kendisine destek verenlerle bir mitingte biraraya geldi.

Amerikan Lejyonu adlı Savaş Muharipleri Dernekleri Genel Kurulu'nda yaptığı ve prompter'dan okuduğu konuşmasında Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi 'tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak' vurgusu yapması dikkat çekti.

Trump, “Bizleri bölen yaralarımızı iyileştirme zamanı geldi. Artık bizleri birleştirecek, yeni bir birlik sağlayacak ortak değerleri bulmalıyız. Bizler tek vatan, tek bayrak ve tek milletiz.” dedi.

CumhurbaşkanıAbd BaşkanıDonald TrumpRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı