Donald Trump'tan tek vatan tek devlet vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump Nevada eyaletinin Reno şehrinde dün kendisine destek verenlerle bir mitingte biraraya geldi.



Amerikan Lejyonu adlı Savaş Muharipleri Dernekleri Genel Kurulu'nda yaptığı ve prompter'dan okuduğu konuşmasında Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi 'tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak' vurgusu yapması dikkat çekti.



Trump, “Bizleri bölen yaralarımızı iyileştirme zamanı geldi. Artık bizleri birleştirecek, yeni bir birlik sağlayacak ortak değerleri bulmalıyız. Bizler tek vatan, tek bayrak ve tek milletiz.” dedi.

