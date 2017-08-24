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Devlet Bahçeli yarın basın toplantısı düzenleyecek

Son olarak Koray Aydın'ın MHP'den ayrılarak Meral Akşener'in yanına geçmesinin ardından, Bahçeli yarın basın toplantısı düzenleyecek.

Güncel / 24 Ağustos 2017 Perşembe 00:31
Devlet Bahçeli yarın basın toplantısı düzenleyecek

Gündeme ilişkin değerlendirmelerini Twitter'daki kişisel sayfası üzerinden veya düzenlediği basın toplantıları ile MHP Grup Toplantısı'nda yapan Devlet Bahçeli 17 Ağustos'tan bu yana sessizliğini koruyordu.

YARIN BASIN TOPLANTISI YAPACAK

Yaklaşık 1 haftadır sessiz olan MHP Lideri, yarın saat 11:00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde basın mensuplarının karşına geçecek ve gündeme dair açıklamalar yapacak, soruları cevaplayacak.

GÜNDEM KORAY AYDIN

Bahçeli'nin yarınki basın toplantısında, MHP'den ayrılarak Meral Akşener'in yeni parti oluşumuna katılan ve bu sabah 'Merak Akşener 2019'da Cumhurbaşkanı adayı olacak' diyerek dikkatleri çeken Koray Aydın, hakkında açıklama yapması bekleniyor.

'CEMAATÇİLER DESTEKLİYOR' DEMİŞTİ

Öte yandan Aydın geçtiğimiz yıl MHP'den ayrılmış, ancak muhalif kesimle birlikte hareket etmeyerek tek başına adaylığını açıklamış ve 'Cemaatçiler Meral Akşener'i destekliyor.' demişti.

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