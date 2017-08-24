Cumhurbaşkanı'na hakarete tutuklama

Cumhurbaşkanı'na sosyal medyadan hakaret ettiği öne sürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi M.S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla M.S.Y.'yi Büyük Cami Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen M.S.Y. çıkarıldığı mahkemece 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.