Çocuklarda yaz ishallerine dikkat

Çocukluk çağında enfeksiyonların yaz aylarında azaldığı ve çocukların daha çok kışın hastalandı düşünülse de aslında durum hiç de böyle değil. Hastalıklar ve enfeksiyonlar mevsimlere göre karakter değiştirse de her mevsim neredeyse aynı seviyede görülüyor. Yaz mevsiminde çocukları ilgilendiren sorunların başında ise, bağırsak enfeksiyonları geliyor. Özellikle kirli havuz suyunun içilmesi, sıcak nedeniyle gıdaların çabuk bozulması ve uygun saklama şartlarına uyulmayan yiyeceklerin tüketilmesi ishallerin artışındaki en önemli etkenler olarak sıralanıyor. Bununla birlikte özellikle tatil beldelerinde açık büfe seçenekleri nedeniyle çocukların normalden daha fazla besin tüketmesi, hijyen koşullarının bilinmediği açıkta satılan yiyeceklere olan talebin artması da ishal için zemin hazırlıyor.



Acıbadem Eskişehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kuşku,risk oluşturabilen ishalin özellikle 6 ay ve 2 yaş arasındaki çocuklarda önlem alınmadığı taktirde çok daha ciddi durumların ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.



Yaz aylarında terlemeye bağlı olarak da ishalin kontrolünün zor olabileceğine işaret eden Dr. Mehmet Kuşku, sorun ortaya çıkar çıkmaz sıvı takviyesine başlanmasının son derece önemli olduğunu belirterek, “Çocuk günde 3 kez veya daha fazla sıvı kaka yapıyorsa viral ya da bakteri kaynaklı ishal olduğu anlamına geliyor. Sorunun başlangıcından itibaren seyrinin takip edilmesi ve ateş, kusma gibi belirtilere de dikkat edilmesi gerekiyor. Bol bol su içirmek kaybedilen suyun yerine konulması açısından son derece önemli” diye konuştu.



'İshal olan çocuk nasıl beslenmeli'



Bazı çocuklarda ishalle birlikte iştahsızlık yaşanabileceğini işaret eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kuşku,



“Çocuklarda, ishalin başlangıcından itibaren belirtiler, şikayetler, tuvalete çıkma sıklığı gibi birçok parametrenin ebeveynler tarafından da yakından takip edilmesi gerekiyor. Besin alabilen çocuklarda ise, bağırsakta geç emilebilen gıdalara yönelmek gerekiyor. Bu dönemlerde çocuklara bol bol ayran içirilmesini tavsiye ediyoruz. Bunun yanında eğer bulunabiliyorsa sonbaharda yetişen ve pazarlarda satılan kızılcık meyvesinin suyu da tercih edilebilir. Antibakteriyel ve antiral özelliği sayesinde ishal yaşayan çocuklarda son derece yarar sağladığı birçok çalışmayla da gösterilmiş durumda. Ayrıca anne ve babalar sonbaharda aldıkları kızılcık suyunu dondurup bağırsak enfeksiyonu yaşanan dönemde çocuklarına içirirlerse mutlaka fayda göreceklerdir. Bunun yanında haşlanmış patates de bağırsak düzenleyici etkisi nedeniyle tercih edilebilir” şeklinde konuştu.



'Ateş ve kusma varsa dikkat'



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kuşku, çocuklarda ishal başlangıcında ebeveynlerin yakından takip etmesi gerektiğini bildirerek, “Her ishal başlangıcında çocuğun doktora götürülmesi gerekmiyor. Yakından takip ve ağızdan besin alımının ve sıvı tüketiminin sağlanması yeterli olabiliyor. Eğer ishale kusma eşlik ediyorsa sıvı tüketimi ihtiyacı daha da artabiliyor. Fakat çocuğun ishalle birlikte tüm besin ve sıvı tüketimi durmuşsa, ateş eşlik ediyorsa, dışkısında kan ve mukus varsa ciddi bir enfeksiyon söz konusu olabileceği için vakit kaybedilmeden doktora başvurmak gerekiyor” diye belirtti.



Korunmak için ne yapılmalı?



Öte yandan Dr. Mehmet Kuşku, çocukları ishalden korumanın yollarını da belirterek, konuyla ilgili konuşmasının devamında şunları söyledi:



“Çocukların içtiği su miktarını artırın. Meyve ve sebzelerin temiz su ile yıkandığından emin olun. Yiyecekler uzun süre dışarıda bırakmayın, dolapta saklayın. Meyve ve sebzeleri çocuk tüketeceği zaman kesin ya da rendeleyin ve hemen tüketmesini sağlayın. Uzun süre sonra çocuğa yedirmeyin. Anne sütü alan çocukları bol bol emzirerek, anne sütünün koruyucu etkilerinden yararlanın. Özellikle tuvalet sonrası hijyene dikkat edin, ellerin mutlaka yıkanmasını sağlayın. 2 yaşına kadar çocukları havuza sokmayın. Havuzun temizliğinden emin olunmalı ve imkan varsa denizi tercih edin. Çocukların tuvalet eğitimi olmadığı için havuz külotları kullanın. Havuzdan önce ve sonra mutlaka duş aldırın. Havuz kenarlarında bakteriler fazla olduğundan yiyecek içecek bulundurulmayın ve çocuklara da yedirmeyin. Mutlaka mayo kullanın ve ıslak mayo ile çocukları bekletmeyin.” Kaynak : İHA