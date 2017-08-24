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CHP ile HDP arasında davet krizi

CHP'nin Adalet Kurultayı'na konuşmacı olarak çağrılan HDP üyeleri, ‘kurumsal davet' olmadığı için katılmama kararı aldı.

Siyaset / 24 Ağustos 2017 Perşembe 14:39
CHP ile HDP arasında davet krizi

CHP, Çanakkale'de yapacağı Adalet Kurultayı'nda konuşmacı olmaları için bazı HDP'lileri davet etti.

Davetin partiye değil isme gönderilmesi HDP'de tepki çekti. “Biz HDP üyeleriyiz” diyen davetliler kurultaya katılmama kararı aldı.

HDP'ye yakın Duvar'ın haberine göre; HDP'liler CHP öncülüğünde yapılacak Adalet Kurultayı'na katılmama kararlarını şu sözlerle anlattılar: 'Adalet Kurultayı için HDP'ye bir davet gelmedi. Parti Meclisimizin bir üyesi ile 2 milletvekilimiz konuşmacı olarak davet edildi. Partililerimize davet yapılırken de ‘Bunun partiye değil şahsa dönük bir davet' olduğu belirtildi. Konuyu MYK'da konuştuk. Arkadaşlarımız bir partiyi temsil eden isimler. Kurumsal bir davet yapılmadığı için katılmayacaklar.'

ChpHdp


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