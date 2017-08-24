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Çalışana ek zam

5.2 milyon kişiyi ilgilendiren toplu sözleşmeden ek zam da çıktı. Tabipten güvenlik görevlisine, mühendisten şefe kadar pek çok kesimin maaşında ekstra artış olacak.

Ekonomi / 24 Ağustos 2017 Perşembe 10:44
Çalışana ek zam

Toplu sözleşmede maaşların 2018'de yüzde 4+yüzde 3.5, 2019'da yüzde 4+yüzde 5 olmak üzere toplam yüzde 17.54 artırılması karara bağlanırken, pek çok kamu çalışanına ek zammın yolu açıldı. İşte ek zam alacak kamu görevlilerinden bazıları:

Tabiplerin ve diş tabiplerinin maaşlarına 122 lira ilave zam yapılacak.

KİT'lerde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin maaşlarına 202 lira ilave zam olacak.

Sivil savunma uzmanlarının maaşlarına 51 lira ilave zam yapılacak.

KİT'lerde görev yapan teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzman, grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar şehir plancısı ve veteriner hekimlerin maaşlarına 122 lira zam yansıtılacak.

Koruma ve güvenlik görevlilerinin maaşlarına 51 lira ilave zam kararı alındı.

KİT'lerde arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım, hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışan; grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi, jeomorfolog, kimyager, teknik amir, teknik şef, atölye şefi ve teknik uzman pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları her gün için 25 lira olmak ve 3 ayda 500 lirayı aşmamak üzere, başeksper, eksper, topograf ve tekniker pozisyonlarında görev yapan sözleşmeli personele her gün için 15 lira olmak ve 3 ayda 300 lirayı aşmamak üzere ilave ücret ödenmesi sağlandı.

Şef kadrolarında bulunan personele 101 lira ilave zam yapılacak..

FabrikaTarımZamHayvancılıkSözleşmeli


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