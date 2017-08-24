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Çad, Katar'la diplomatik ilişkilerini kesti

Çad, Katar ile diplomatik ilişkilerini kesti. Katar büyükelçilik çalışanlarından da 10 gün içinde Çad'ı terk etmeleri istendi

Dünya / 24 Ağustos 2017 Perşembe 00:42
Çad, Katar'la diplomatik ilişkilerini kesti

Orta Afrika ülkesi olan Çad Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki Katar büyükelçiliğinin kapatıldığı, büyükelçilik çalışanlarından da 10 gün içinde Çad'ı terk etmelerinin istendiği belirtildi.

Açıklamada, 'Çad, bölgedeki barış ve güvenliği korumak adına, Katar'a Çad ve çevresini istikrarsızlaştıran tüm faaliyetlerini durdurması çağrısı yapıyor.' ifadeleri kullanılırken, Doha'ya yöneltilen suçlamalarla ilgili ayrıntı verilmedi.

Çad hükümetinin ayrıca, Doha'daki diplomatik temsilciğini de kapatarak personeli ülkeye geri çağırdığı kaydedildi.

Suudi arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle Körfez krizi patlak vermişti.

Doha'ya diplomatik ve lojistik ambargo uygulayan ülkeler, milyonlarca dolar değerinde yardım aktardığı bazı Afrika ülkelerini Katar karşıtı gruba çekmeyi başarmıştı.

Birleşik Arap EmirlikleriKörfezDışişleri BakanlığıBahreynOrta Afrika


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