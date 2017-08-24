'Eski MHP'li Koray Aydın'ın, Meral Akşener'in partisine katılmasıyla iki gündür öyle ölçüsüz, öyle haksız, öyle abartılı yayınlar yapıyorlar ki' diyen Ahmet Kekeç 'Sanırsınız Akşener Partisi'ni Koray Aydın ayağa kaldıracak, bütün oylar onun oluşturduğu sinerjiyle partiye akacak' dedi.



İşte Ahmet Kekeç'in 'Bu gevşekler Akşener'de ne buldu?' başlıklı yazısı;



Kuruluş dilekçesini 29 Ekim'de İçişleri Bakanlığı'na göndermeyi planlayan Meral Akşener, o gün resmî tatil (ve de Pazar tatili) olduğu için, mecburen 30 Ekim'i bekleyecek.



Peki, partinin ismi ne olacak?



Naçizane ben (isim boştaysa) AP'yi öneriyorum: Akşener Partisi.



Eski “Adalet Partisi”ni de çağrıştırmış olur...



İyi olur...



Hem de, toplumun “adalet” talebi partinin isminde yaşatılmış olur.



Memlekette adalet bulunmadığını söyleyen ve fanilalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “adalet yürüyüşünü” destekleyen Meral Akşener ne demişti? “İktidara gelirsek tutuklu polislerin tümünü salıvereceğiz...”



Başka şeyler de demişti:



15 Temmuz'dan sonra (2016'nın 15 Temmuz'unu kastediyor) iktidara geleceklerini, ülkeyi “Yurtta sulh cihanda sulh” ilkesine göre yöneteceklerini... “Fetullahçı” olmadığını ama olsa bundan gurur duyacağını...



Biz Meral Akşener'i beklerken, FETÖ'cüler geldi.



Hem de ağır silahları ve “Yurtta Sulh Bildirileri”yle...



Rezil bir darbe girişimiyle ülkeyi teslim almaya çalıştılar.



Başarsalardı, bazı “hevesli” siyasetçilerin önü açılır mıydı?



Bu sorunun cevabını Koray Aydın versin.



Fetullahçı olmadığını ama olsa bundan gurur duyacağını söyleyen Meral Akşener'i tekzip edenlerin başında Koray Aydın geliyordu: Meral Hanım'ın FETÖ'cülerle teşrik-i mesai halinde bulunduğunu ima ediyordu ve FETÖ'ye karşı onurlu bir duruş sergileyen genel başkanı Devlet Bahçeli'yi övüyordu.



İstihbar ediyoruz ki, Koray Aydın MHP'den istifa edip Meral Akşener Partisi'ne katılmış.



Hayırlı olsun.



Bu haber en çok “merkez medya gülleri”ni ve Fetullahçılıklarını “liberalizm”le maskeleyen gevşekleri sevindirecektir.



Ki, sevinçlerini gizleyemiyorlar.



İki gündür öyle ölçüsüz, öyle haksız, öyle abartılı yayınlar yapıyorlar ki, sanırsınız Akşener Partisi'ni Koray Aydın ayağa kaldıracak, bütün oylar onun oluşturduğu sinerjiyle partiye akacak...



Kusura bakılmazsa, “Koray Aydın kim ki?” diye sormak istiyorum.



Bu “saklı cevher” şimdiye kadar nerelerdeydi ve ayağa kaldırma becerisini niçin öz partisi MHP'den esirgedi?



Bakmayın arkadaşların estirdikleri heyecan fırtınasına... Koray Aydın'ı onlar da fazla tanımaz ve ciddiye almaz...



Ondaki “bölme” potansiyelini seviyorlar; ayrılışının MHP'de derin bir boşluk oluşturacağına inanıyorlar.



Meral Akşener'i desteklemelerinin nedeni de, onda ikinci bir Ekmeleddin vehmetmeleri...



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel