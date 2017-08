Bekçi köpeği Botti, yarım milyonluk eti kurtardı!

Pendik, Şeyhli Mahallesi’nde faaliyet gösteren et entegre tesisine Anadolu’dan gelen 15 ton eti çalmaya çalışan hırsızlık şüphelileri, bekçi köpeği Botti’ye yenik düştü. Dün sabah saatlerinde beyaz bir minibüs ile iş yerine gelen hırsızlık şüphelileri, etlerin geldiği kamyona yanaştı. Giriş kapısını açmaya çalışan hırsızları bekçi köpeği Botti fark edince havlayıp huzursuzlandı. Kapıyı açan ve içeri giren hırsızlar Botti’nin saldırması ve havlaması üzerine hırsızlığı gerçekleştiremeden olay yerinden kaçtı. Botti’nin bu müdahalesi, işletmecinin piyasa değeri yaklaşık yarım milyon yani 500 bin lira olan 15 ton etinin çalınmasını önledi.



Olay anını anlatan iş yeri sahibi Ömer Çapan, Anadolu’dan gelen şoförümüz burada fabrika içerisine park ediyor. Şoför dinlenirken gece sabahleyin saat 08.01’de demir kapının kilidini kesiyor hırsızlar araçla gelip. Köpeklerimiz huzursuzlanıp tepki gösteriyorlar. Köpeklerimizin sesiyle beraber bekçimiz duruma müdahale ediyor. İçeriye araçlarını sokup kamyonun kapısını kırıp etleri almak istiyorlar ama başarılı olamıyorlar. Ondan sonra acil şekilde kaçıyorlar. Olay ile ilgili kamera kayıtlarımızda mevcut. Ama 1 sene önce bu şekilde yine aynı şekilde kamyonumuzdan 100 bin liralık etimiz çalındı. Bu et hırsızlığı devam ediyor. Aynı şekilde devam ediyor. Bu sefer şanslıydık köpekler ve bekçimizin sayesine kurtulduk. Gündüz gözü ile çok cesaretli bir şekilde” dedi.



Öte yandan, hırsızlığı engelleyen Botti’nin saldırısı ve hırsızlığı engellemesi kameralara an be an yansındı. Kaynak : İHA