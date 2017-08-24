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Bayramda bu 36 yere dikkat

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, 10 günlük bayram tatilinde yola çıkacak sürücüleri 36 lokasyon konusunda uyardı.

Güncel / 24 Ağustos 2017 Perşembe 14:15
Bayramda bu 36 yere dikkat

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, Türkiye'de trafiğe kayıtlı 21 milyonun üzerinde aracın bulunduğu ve Kurban Bayramı tatilinde birçok araç sahibinin yollarda olacağını belirtti.

Tatil süresince uzun mesafe yolculuklarının artacağına işaret eden Erkoç, güvenli yolculuk için vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğünün ülke genelinde belirlediği, bayram tatillerinde en çok kazanın yaşandığı, Ankara-Kırıkkale yolu Irmak mevkisi, Adana-Tarsus-Ankara Otoyolu Kadelli mevkisi ve Düzce Anadolu Otoyolu Muradiye mevkisinin de aralarında bulunduğu 36 lokasyona dikkati çeken Erkoç, bayram süresince söz konusu yolları kullanacak tatilcilerin, daha da dikkatli olması gerektiğini aktardı. Erkoç, "Bayram tatili 'zehir olmasın', gideceğimiz yere 5-10 dakika erken varmak hayatımızdan daha önemli değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kurban BayramıTürkiye


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