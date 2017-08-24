B vitamini sigara içen erkeklerde kanser riskini artırıyor

Yüksek dozda B6 ve B12 vitaminleri alan sigara tiryakisi erkeklerin akciğer kanserine yakalanma olasılığının yüzde 30 ila 40 arttığı bildirildi.



Sonuçları 'Journal of Clinical Oncology' dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde, ABD'nin Washington eyaletinde yaşları 50 ila 76 olan 77 bin kişi üzerinde inceleme yapıldı.



Katılımcılar arasında 3 bin 200 sigara tiryakisinden 139'unun akciğer kanseri olduğunu belirten araştırmacılar, sigara tiryakisi erkeklerde yüksek dozda B6 ve B12 vitamini takviyesinin akciğer kanseri riskini yüzde 30 ila 40 arttırdığını belirledi.



Ohio Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin araştırmasında bu etkinin sigara tiryakisi kadınlarda ve sigara içmeyenlerde görülmediği vurgulandı.



Araştırma ekibinden Theodore Brasky, bulguların, erkeklerde akciğer kanseri, sigara ve yüksek dozda B vitamini takviyesi arasında bir sinerji olduğuna işaret ettiğini söyledi.



Araştırma, erkeklerde günlük tavsiye edilenden 11 kat yüksek dozda B12 vitamini takviyesinin akciğer kanseri riskini yüzde 30, B6'nın da neredeyse yüzde 40 oranında arttığını ortaya koydu. Kaynak : AA