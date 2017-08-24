USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Astronomlar Antares yıldızını detaylı görüntüledi

Şili ve Almanya'dan bir ekip, ilk defa Güneş dışında bir yıldızın detaylı görüntüsünü çıkardı.

Teknoloji / 24 Ağustos 2017 Perşembe 13:56
Astronomlar Antares yıldızını detaylı görüntüledi

Astronomlar, gökyüzündeki en parlak 15. yıldız sayılan kızıl üstdev yıldız Antares'i (Alpha Scorpii) detaylı bir şekilde görüntülemeyi başardı.

Şili ve Almanya'dan gökbilimciler, Scorpius yıldız takımı içindeki en parlak yıldız olan, 554 ışık yılı uzaklıktaki Antares'in atmosferindeki madde hızının da bir haritasını çıkardı. İlk defa güneş dışında bir yıldızın madde hızını haritalayan astronomlar, Antares'in dış atmosferinde umulmadık türbülanslar olduğunu keşfetti.

Kuzey Şili Katolik Üniversitesinden Dr. Keiichi Ohnaka ve ekibi, Antares'in atmosferindeki gaz hareketlerini doğrudan gözlemleyebilmek için Avrupa Güney Rasathanesi'nin (ESO) Şili'deki Cerro Paranal dağında bulunan Çok Büyük Teleskop Girişimölçeği'ni (VLTI) kullandı.

Dr. Ohnaka, Antares gibi yıldızların evrimlerinin son safhasında kütlelerini nasıl bu kadar hızlı kaybettiği meselesinin yarım yüzyıldır çözülemediğini ifade etti.

Dr. Ohnaka, 'Antares'in dış atmosferindeki gaz devinimlerini ölçebilecek tek araç VLTI, bu ölçüm meselenin açıklığa kavuşmasında çok önemli bir adım. Bir sonraki zorlu aşama, türbülanslı devinimlere neyin sebep olduğu.' ifadelerini kullandı.

Gökbilimciler araştırmaları kapsamında ilk defa Güneş haricinde bir yıldızın 2 boyutlu hız haritasını oluşturdular. Astronomlar, Antares'te beklenenden daha uzakta dalgalı, düşük yoğunlukta gaz bulduklarını aktardı.

Antares'in çapı Güneş'in 700 katına ulaşıyor. Kaynak : AA

AvrupaAlmanyaKatolikŞili


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı