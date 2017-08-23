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AK Parti Bursa İl Başkanı işadamı Ayhan Salman oldu

Cemalettin Torun’un istifasının ardından AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan atamayla il başkanlığına İnegöllü iş adamı Ayhan Salman getirildi. Salman, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde milletvekili aday adayıydı.

Siyaset / 23 Ağustos 2017 Çarşamba 21:53
AK Parti Bursa İl Başkanı işadamı Ayhan Salman oldu

Cemalettin Torun'un istifasının ardından AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan atamayla il başkanlığına İnegöllü iş adamı Ayhan Salman getirildi.

Ayhan Salman kimdir?

1969 Bursa-İnegöl doğmuştur.1988 Yılında boya ticareti alanında faaliyet gösteren aile işletmesini devralarak ticaret hayatına başlamıştır.1995 yılında Hadim Şirketler Gurubunun ilk şirketi olan Hadim Boya A.Ş’yi kurarak ticaret hayatını sürdürmüştür. 1999 yılında kurulan Hadim Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş ile başarılı iş hayatı sürdüren Salman, Hadim Şirketler grubu Yönetim Kurulu Başkanıdır. Evli ve 3 çocuk babası Salman İnegöl’de ikamet ediyor. Kaynak : İHA

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