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Aile Bakanlığı Murat Başoğlu skandalına el attı!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili gelişmeleri yakından izleyecek. Bakanlık, Murat Başoğlu'nun yeğeni Burcu Başoğlu'nun eşinin açtığı tazminat davasına müdahil olmak için harekete geçti.

Güncel / 24 Ağustos 2017 Perşembe 16:45
Aile Bakanlığı Murat Başoğlu skandalına el attı!

Sunucu Murat Başoğlu'nun Bodrum'da teknede öpüşürken yakalandığı kadının yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı olduğu ortaya çıkmıştı. Habertürk TV'nin haberine göre, olayın kamuoyunda büyük tepkilere yol açmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da harekete geçerek, davada müdahil olmaya karar verdi.

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