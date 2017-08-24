Aile Bakanlığı Murat Başoğlu skandalına el attı!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili gelişmeleri yakından izleyecek. Bakanlık, Murat Başoğlu'nun yeğeni Burcu Başoğlu'nun eşinin açtığı tazminat davasına müdahil olmak için harekete geçti.