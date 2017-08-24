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ADÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü özel yetenek sınavları başladı

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrenci seçmeleri, Atatürk Kongre Merkezi ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ek binada yapılan sınavlarla başladı.

Eğitim / 24 Ağustos 2017 Perşembe 12:25
ADÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü özel yetenek sınavları başladı

Müzik Eğitimi ve Resim İş Eğitimi Anabilim Dallarında gerçekleşen sınavlara bu yıl 522 öğrenci başvurdu. Resim İş Eğitimi Anabilim Dalında 315 öğrenci, Müzik Eğitimi Anabilim Dalında ise 207 öğrenci, ADÜ öğrencisi olmak için mücadele veriyor.

25 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek elemeler sonucunda, Müzik Anabilim Dalı'na 40, Resim-İş Anabilim Dalı'na 40 olmak üzere toplam 80 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazanacak. Kaynak : İHA


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