Acun'un son bombası patladı!

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, evlenme programıyla tanınan gelin adayı Solmaz'ın dizisi 'Aşk-ı Roman'ı kanalına transfer etti.



Bu transfer tutmaz diye konuşulurken, Acun yine işi bildiğini ortaya koydu.







REYTİNGLERDE ÜST SIRALARDA YERİNİ ALDI



Dizi yayınlandığı günden beri çok eleştirilmişti; ancak reyting performansı beklenenden iyi geldi. Hafta içi her gün yayınlanan dizi, yayınlandığı günden beri reytingte üst sıralarda yer aldı.



Dizinin oyuncularından Solmaz Çiros, 'Evleneceksen Gel' programının gelin adaylarından olan ve yerli yersiz piste çıkıp göbek atmasıyla kendini tüm Türkiye'ye tanıtmayı başarmıştı.









