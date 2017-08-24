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ABD'den Rusya yaptırımları açıklaması!

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis yaptığı açıklamada, Rusya'nın Minsk Paktı'na itibar etmediği taktirde Rusya'ya karşı yaptırımların devam edeceğini söyledi.

Dünya / 24 Ağustos 2017 Perşembe 13:56
ABD'den Rusya yaptırımları açıklaması!

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis yaptığı açıklamada, Rusya'nın Minsk Paktı'na itibar etmediği taktirde Rusya'ya karşı yaptırımların devam edeceğini söyledi.

Mattis, Rusya'nın doğu Ukrayna'daki şiddeti sona erdirmek için yapılan Minsk ateşkes anlaşmasına uymadığını söyleyerek, " Rusya'nın inkarına rağmen onların Uluslararası sınırları zorla yeniden çizmeye çalıştıklarını biliyoruz ve bu durum Avrupa'nın egemen ve özgür uluslarını zayıflatıyor" dedi.

Pentagon şefi Mattis, ABD'nin Ukrayna'ya destek sözü verdiğini ancak bunu ölümcül silahlarla yapmayacaklarının altını çizdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko da, Ukrayna topraklarında en az 3000 Rus askerinin bulunduğunu söyledi.

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