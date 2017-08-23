YÖK'ün tercih anketi bugün sona eriyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, ÖSYS 2017 tercih sürecinde puan barajını geçen ama tercih yapmayan öğrencilerin bu süreçle ilgili görüş, beklenti ve eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenen anketin bugün sona ereceğini bildirdi.



YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 'http://tercihanket.yok.gov.tr' adresi üzerinden erişilebilen ankette yer alan soruların, öğrenciler tarafından cevaplandırılma süresinin bugün saat 18.00'de tamamlanacağı belirtildi.



Açıklamada, tüm aday öğrencilere anket sorularını içtenlikle cevaplayarak verecekleri katkılar için teşekkür edildi. Kaynak : AA