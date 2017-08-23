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Yemen'de şok saldırı! En az 30 ölü

Husi hareketi, Yemen'in başkenti Sanaa'nın kuzeyinde bir otele yapılan hava saldırısında en az 30 kişinin öldüğünü söyledi.

Dünya / 23 Ağustos 2017 Çarşamba 12:21
Yemen'de şok saldırı! En az 30 ölü

Al Jazeera televizyonunun bildirdiğine göre onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı saldırı Arhab bölgesinde gerçekleşti.

Yemen'de İran destekli olduğu bilinen Şii milis gücü Husiler'le savaşmakta olan Suudi liderliğindeki koalisyon sözcüsü, henüz yorumda bulunmadı. Reuters, haberleri bağımsız bir şekilde doğrulayamadı.

Yemen'in başkenti Sanaa ve ülkenin kuzeyi Husiler'in kontrolü altında bulunuyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın ve müttefiklerinin ülkenin iç savaşında desteklediği uluslararası kabul görmüş hükümetle savaşıyor.

YemenBaşkent


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